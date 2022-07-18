Ефимов: Участок в Тимирязевском районе реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

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Россия, Москва, Дмитровский проезд, вл1Г Карта всех событий

Участок в Дмитровском проезде в САО преобразуют по проекту комплексного развития неэффективно используемых и заброшенных территорий (КРТ) «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 18 июля.

— Участок расположен в двух минутах от станций «Дмитровская» Московского метрополитена и МЦД-2, в пешей доступности находятся общественное пространство «Хлебозавод» и дизайн-завод «Флакон». Инвестор вложит в развитие территории примерно семь миллиардов рублей, бюджетный эффект для города от реализации проекта составит более 450 миллионов рублей в год в текущих ценах, — сказал представитель мэрии.

Строительство общественно-делового объекта на участке создаст 3,5 тысячи новых рабочих мест, добавил он. Территория по адресу Дмитровский проезд, владение 1г, в настоящее время не используется, там находится пятиэтажный гараж-стоянка.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на участке будет построено 50 тысяч квадратных метров недвижимости административно-делового назначения. Участок займет деловой центр, где также разместят рестораны, банки, магазины и паркинг.

Территорию, свободную от застройки, благоустроят для резидентов и местных жителей. Деловой объект разнообразит район с функциональной точки зрения, подчеркнул гендиректор девелопера Stone Hedge Максим Гейзер.

6 июля Ефимов сообщил, что на участках проекта «Индустриальные кварталы» планируется построить не менее 12 гостиниц. По его словам, столичный проект по преобразованию заброшенных территорий предполагает создание полноценной городской среды с необходимым количеством жилья, рабочих мест, социальных объектов и зон отдыха на месте бывших промзон и других неэффективно используемых участков.