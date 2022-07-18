Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Bild: Власти Германии ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа

Александр Афонин
В мире
Bild: Власти Германии ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа
Фото: shutterstock

Правительство Германии опасается, что дефицит газа может негативно отразиться зимой на некоторых регионах страны. Об этом сообщил таблоид Bild в понедельник, 18 июля.

— По информации Bild, федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что дефицит газа может негативно сказаться не по всей территории Германии. Однако автор материала уверен, что чрезвычайные ситуации возникнут в отдельных регионах.

Кроме того, по данным издания, проблемы с сырьем сохранятся до 2024 года. За это время цены на газ могут вырасти в два-три раза. А принятые правительством меры для смягчения роста стоимости будут иметь малый эффект, что скажется на бюджете граждан, передает РИА Новости.

Накануне глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что газохранилища в Германии не имеют достаточного количества сырья для того, чтобы пережить зиму без поставок из России. По его словам, резервуары для хранения топлива заполнены на 65 процентов, что недостаточно для целой страны.

Зима Германия Энергетика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте