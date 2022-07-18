Bild: Власти Германии ожидают зимой чрезвычайных ситуаций из-за дефицита газа

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Правительство Германии опасается, что дефицит газа может негативно отразиться зимой на некоторых регионах страны. Об этом сообщил таблоид Bild в понедельник, 18 июля.

— По информации Bild, федеральное правительство ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах, — говорится в сообщении.

Уточняется, что дефицит газа может негативно сказаться не по всей территории Германии. Однако автор материала уверен, что чрезвычайные ситуации возникнут в отдельных регионах.

Кроме того, по данным издания, проблемы с сырьем сохранятся до 2024 года. За это время цены на газ могут вырасти в два-три раза. А принятые правительством меры для смягчения роста стоимости будут иметь малый эффект, что скажется на бюджете граждан, передает РИА Новости.

Накануне глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что газохранилища в Германии не имеют достаточного количества сырья для того, чтобы пережить зиму без поставок из России. По его словам, резервуары для хранения топлива заполнены на 65 процентов, что недостаточно для целой страны.