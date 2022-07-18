Стало известно, сколько Шарапова заплатила за роды в США

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В начале месяца теннисистка Мария Шарапова родила своего первого ребенка. Роды состоялись в VIP-палате одной из лучших клиник Лос-Анджелеса, куда спортсменка переехала много лет назад.

Шарапова уже много лет проживает со своим мужем, британским миллионером Александром Гилксом, в Лос-Анджелесе. По данным СМИ, именно здесь и прошли роды экс-первой ракетки мира. Так, стоимость VIP-палаты и услуги специалистов обошлись новоиспеченным родителям в 10 тысяч долларов. В переводе на российскую валюту, это примерно 578 тысяч рублей, передает StarHit.

11 июля российская экс-теннисистка Мария Шарапова намекнула своим подписчикам, что родила первенца от миллионера Александра Гилкса. Соответствующая запись появилась в личном блоге 35-летней спортсменки. Шарапова написала в статусе в одной из социальных сетей слово «мама».

16 июля муж известной российской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов впервые вышел на совместную прогулку с новорожденным сыном. Фотографию он опубликовал в своем личном блоге.