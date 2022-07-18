Руководство H&M заявило о прекращении деятельности в России

Фото: Unsplash

Торговая сеть Hennes&Mauritz (H&M) приняла решение прекратить деятельность в России. Об этом в понедельник, 18 июля, заявили в компании.

— Это означает, что все магазины H&M, физические и интернет-магазин, будут закрыты до дальнейшего уведомления. Мы постоянно отслеживаем и оцениваем ситуацию и благодарны нашим преданным коллегам и покупателям, — говорится в сообщении.

Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон добавила, что решения принято в связи с текущими условиями в мире. По ее словам, из-за них продолжать деятельность в России будет затруднительно.

Отмечается, что пока проходит процесс сворачивания бизнеса, компания на время откроет магазины для проведения распродаж.

12 июля стало известно, что датская компания по производству игрушек Lego расторгла контракт с российским дистрибьютором «Мир кубиков». Отмечается, что компания продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек.

До этого сообщалось, что шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает деятельность в России. Деятельность компании будет осуществлять российский менеджмент.