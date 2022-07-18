Посол Нигерии допустил рассмотрение запроса о признании ДНР и ЛНР

Фото: glava-lnr.info

Правительство Нигерии выразило готовность рассмотреть вопрос признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом в понедельник, 18 июля, заявил посол государства в России Абдуллахи Шеху.

— Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР — прим. «ВМ») пока не просили нас об этом. Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос, — цитирует посла РИА Новости.

До этого в посольстве КНДР в России сообщили, что Северная Корея признала Луганскую народную республику. Кроме того, диппредставительство провело встречу с послом ДНР в России Ольгой Макеевой. Ей вручили ноту о признании Донецкой народной республики.

29 июня Сирийская Арабская Республика (САР) приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР.

В результате принятого решения МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений. Помимо этого, украинская сторона начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц.