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Посольство КНДР сообщило о признании ЛНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Посольство КНДР сообщило о признании ЛНР
Фото: glava-lnr.info

Северная Корея признала Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом в среду, 13 июля, сообщили в посольстве КНДР в России.

— В Пхеньяне наш замминистра иностранных дел встретился с послом России (Александром Мацегорой — прим. «ВМ») и передал ноту о признании независимости ДНР и ЛНР, — говорится в сообщении.

Также посольство КДНР сообщило о встрече с послом ДНР в России Ольгой Макеевой. Ей вручили ноту о признании Донецкой народной республики, передает ТАСС.

Глава ДНР Денис Пушилин 13 июля сообщил о признании республики Северной Кореей. Он подчеркнул, что это станет основой для дальнейшего развития отношений стран в сфере экономики.

В конце июня Сирийская Арабская Республика (САР) приняла решение признать независимость ЛНР и ДНР. После этого МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений.

Помимо этого, украинская сторона начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций против сирийских юридических и физических лиц.

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