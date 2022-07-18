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Россия, Москва, 2-й Павелецкий проезд Карта всех событий

Мужчина зарезал приятеля во время пьяной ссоры на юге Москвы. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, вечером 15 июля в доме, расположенном во 2-м Павелецком проезде, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на своего знакомого. Потеряв контроль, он нанес приятелю множественные колото-резаные ранения. От полученных травм собутыльник скончался на месте.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники СК задержали подозреваемого. Следственные мероприятия установили причастность мужчины к данному делу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В заключение собеседник «ВМ» заявил, что следствие приняло решение ходатайствовать об аресте 39-летнего обвиняемого.

Также стало известно, что в столичном районе Можайский произошло убийство мужчины. Следователи на его теле обнаружили 27 ножевых ранений в области живота и груди. По предварительным данным, он скончался около 7–10 дней назад.