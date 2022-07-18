Злоумышленники похитили у семейной пары пенсионеров свыше 1,7 миллиона рублей

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Сотрудники полиции задержали двух злоумышленников, похитивших у пожилой пары более 1,7 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— В результате оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу задержаны 26-летний ранее судимый уроженец Ульяновской области и 32-летняя жительница города Сызрань, подозреваемые в грабеже, — отметила она.

По данным следствия, грабители представились паре пенсионеров социальными работниками, которые пришли заменить купюры старого образца на новые. Злоумышленники попросили принести денежные средства, чтобы переписать их номера. После того как пенсионеры достали свои накопления, подозреваемые выхватили у них деньги и скрылись. Сумма ущерба составила более 1,7 миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий грабителей задержали на одной из столичных АЗС. В ходе досмотра у них были обнаружены и изъяты три мобильных телефона, а также денежные средства в размере 188 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает сайт «МВД МЕДИА».

Также стало известно о задержании двоих жителей Красногорска, подозреваемых в серии краж автомобилей. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.