Bloomberg: Долг европейских энергокомпаний превышает 1,7 триллиона евро

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Совокупный долг энергетических и коммунальных компаний Европы поднялся достиг отметки в 1,7 триллиона евро. Это связано с ростом цен на нефть и газ. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщило агентство Bloomberg.

— Европейские энергетические и коммунальные компании накапливают все больше долгов, чтобы покрыть расходы, связанные с ростом цен на нефть и газ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сумму долга превышает показатель 2020 года на 50 процентов. Кроме того, европейским компания удалось за первые шесть месяцев этого года привлечь 45 миллиардов евро облигаций и 72 миллиарда евро кредитов, передает Газета.ru.

16 июля директор Института экономики Германии Михаэль Хютер заявил, что газовый рынок Европы может рухнуть в том случае, если некоторые государства Европейского союза откажутся делиться горючим с соседними странами при дефиците энергоносителей. По мнению эксперта, не должно происходить такой ситуации, когда отдельные страны Евросоюза прекращают поставки в соседние государства.