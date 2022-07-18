Два жилых корпуса по программе реновации построят на юге Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В районе Царицыно построят два жилых корпуса по программе реновации. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

По ее словам, дом на 360 квартир построят на улице Бехтерева. В квартирах будет от одной до трех комнат, включая помещения, оборудованные для маломобильных жильцов. Вся необходимая документация уже утверждена.

— В рамках проекта построят дом, состоящий из двух жилых корпусов. Для того чтобы обеспечить будущих жителей всей необходимой инфраструктурой, при возведении новостроек по программе реновации учитывается необходимость размещения нежилых помещений, которые смогут арендовать предприятия услуг и торговли, — рассказала Яковлева.

Она добавила, что внутреннюю отделку выполнят по стандарту программы реновации, утвержденному правительством Москвы. На официальном сайте мэра отмечается, что придомовая территория будет благоустроена: оборудуют детские площадки, места для отдыха и занятий спортом.

13 июля сообщалось, что в районе Царицыно в следующем году введут в эксплуатацию жилой дом по программе реновации. В новостройке расположатся 97 квартир с остекленными балконами и лоджиями.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, более 60 тысяч жителей Москвы получили новые квартиры с начала реализации программы.