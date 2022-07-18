Эксперты рассказали, в какой валюте стоит хранить сбережения

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Сооснователь и исполнительный директор финансовой компании Владислав Каменский заявил, что евро может стать самой рискованной для сохранения сбережений из самых сильных мировых валют.

По оценке эксперта, вероятность того, что евро будет снижаться по отношению к доллару, очень велика.

Он отметил, что не советовал бы хранить сбережения в европейской валюте в ближайшее время.

— Рубль пережил одно из самых сильных укреплений в процентном соотношении за всю историю. Но если говорить о сведении рисков к минимуму, то хотя бы временно стоит заменить старую парадигму хранения (доллар, евро, рубль) на новую — доллар, юань, рубль, — отметил он в комментарии aif.ru.

Эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов также посоветовал обратить внимание на юань. Вклады по этой валюте дают до 2,5 процента годовых при инфляции около 2 процентов. Китайская валюта, как и все зарубежные, имеет тенденцию к росту против рубля в исторической перспективе, передает Life.ru.

До этого аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал «Вечерней Москве», какая валюта наиболее привлекательна для сбережений.