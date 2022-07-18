В офисе Зеленского объяснили увольнение генпрокурора и главы СБУ

Фото: Depositphotos

Президент Украины Владимир Зеленский не увольнял генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Ивана Баканова, а отстранил от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса украинского лидера Андрей Смирнов в понедельник, 18 июля.

— Речь об увольнении этих двух должностных лиц пока не идет. Речь идет о том, что генеральный прокурор отстранен от должности, а глава Службы безопасности временно отстранен от исполнения обязанностей, — сказал он.

Смирнов добавил, что цель указа Зеленского состоит в том, чтобы руководители не влияли на расследование уголовных дел в отношении сотрудников своих ведомств. Решение о дальнейшей деятельности Венедиктовой и Баканова будет принято после окончания проверок, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову. Отмечается, что должность занял ее заместитель Алексей Симоненко. Кроме того, украинский лидер отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова.