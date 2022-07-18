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«За заслуги в развитии СМИ»: Кудрявцева показала благодарность от Путина

Антон Махов
Общество
«За заслуги в развитии СМИ»: Кудрявцева показала благодарность от Путина
Фото: Youtube / Начало

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале показала благодарность, которую она получила от президента России Владимира Путина. Награда вручена за «За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу».

В благодарности отмечено, что Кудрявцева занимает должность ведущей программы отдела главных программ дирекции телевизионных программ «Телекомпании НТВ».

Также ведущая рассказала, что у нее есть мечта: она хотела бы взять интервью у Путина.

Кудрявцева ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Бывшая вокалистка культовой российской и советской группы «Мираж» Наталья Гулькина в субботу, 16 июля, упрекнула поклонников недавно умершего артиста Юрия Шатунова в непристойном поведении на могиле их кумира.

На днях стало известно, что фанаты экс-вокалиста «Ласкового мая» устроили настоящее паломничество к месту его захоронения. Причем они приходят сразу толпами, шумят и в целом ведут себя непристойно по отношению к другим посетителям кладбища.

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