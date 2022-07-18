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Собянин открыл после комплексной реконструкции поликлинику в Ясеневе

Александр Афонин
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Собянин открыл после комплексной реконструкции поликлинику в Ясеневе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Голубинская улица, 21к2 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции филиал № 1 детской городской поликлиники № 42, расположенной в районе Ясенево. Об этом стало известно в понедельник, 18 июля.

— В Ясеневе крупнейшая программа реконструкции — шесть поликлиник. Мало где в районах такой комплексный подход. Две поликлиники уже отремонтировано. Сейчас четыре будем делать, — сказал он.

Глава города отметил, что филиал поликлиники стал 55 среди всех столичных учреждений, где провели комплексную реконструкцию. Всего в планах города произвести ремонт еще в сотне больниц.

В ходе работ специалисты фактически полностью перестроили здание. Они обустроили новый фасад, произвели замену инженерных конструкций, обновили систему вентиляции и так далее. Открытие поликлиники позволило возобновить работу детского бассейна, который закрыли несколько лет назад, передает агентство городских новостей «Москва».

13 июля Сергей Собянин открыл седьмой флагманский центр государственных услуг «Мои документы» на северо-западе столицы. Он будет выполнять функции ФЦ района Северное Тушино.

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