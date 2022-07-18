Депутат МГД: Обучение старшеклассников столицы беспилотным технологиям поможет в профориентации

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Лефортовская набережная, 1 Карта всех событий

Проекты по обучению столичных старшеклассников беспилотным технологиям помогут в профориентации и будущем поступлении в высшее учебное заведение. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев.

Ранее на базе детского технопарка «Инжинириум МГТУ имени Баумана» запустили бесплатную образовательную программу для старшеклассников по основам проектирования, моделирования и дизайна беспилотников.

— Беспилотная летательная техника — это большое направление, которое будет широко использоваться в будущем в реальном секторе экономики, в самых различных целях. Уже сегодня беспилотники имеют широчайший спектр применения — от складской логистики до контроля за побегами на поле. Это огромный потенциал для карьерного роста, и знания в этой сфере помогут старшеклассникам в задачах профориентации, выборе профильного вуза и будущем поступлении, — цитирует Артемьева Агентство городских новостей «Москва».

Депутат добавил, что по окончанию программы обучения каждый участник получит соответствующий сертификат, что будет плюсом в будущем поступлении в вуз.

— Участие в таких проектах свидетельствует не только о конкретных полученных знаниях, но еще и об инженерном любопытстве, поиске возможностей за рамками своей школы, что несомненно выделяет абитуриента среди других, — резюмировал Артемьев.

До этого сообщалось, что два старшеклассника из Москвы получили золото на Международной олимпиаде по физике.