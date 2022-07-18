Минобороны: В результате удара в Константиновке был уничтожен «иностранный легион» Украины

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В результате ракетного удара в Константиновке был поражен пункт дислокации наемников «иностранного легиона» Украины. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского «иностранного легиона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара было уничтожено до 250 иностранных иностранных военных, 12 специальных автомобилей и семь единиц бронетехники, передает РИА Новости.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили американскую РСЗО HIMARS, располагавшуюся на вооружении у украинских войск, в районе населенного пункта Красноармейск. Кроме того, за прошедшие сутки ВС России уничтожили шесть складов.

До этого начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные планируют подорвать мост на территории села Полтавка в Запорожской области. Целью решения служит обвинение российской армии в неизбирательных ударах.