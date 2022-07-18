Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичей предупредили о грозе, дожде и ветре 18 июля. Непогода в столице продержится до конца суток, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

Ранее синоптики рассказали, что в этот день столичный регион будет находиться под непосредственным влиянием атмосферных фронтов циклона с Каспийского моря. По прогнозам, в ближайшие часы в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза и шквалистый ветер. Его порывы могут достичь до 15 метров в секунду. Такая погода продержится до конца суток.

— Будьте внимательны на улице, — говорится в сообщении пресс-службы Комплекса в Telegram-канале.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20–22 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне 18–23 градусов тепла.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что европейскую часть РФ ожидает прохладная погода. По его словам, рабочая неделя в центре и на юге европейской части РФ будет с температурой ниже нормы на два–четыре градуса.