Синоптик предупредил, что Европейскую часть РФ ожидает прохладная погода

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Рабочая неделя в центре и на юге европейской части РФ будет с температурой ниже нормы на два-четыре градуса. Кроме того, погода будет облачной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В течение рабочих дней на европейской территории России погода будет умеренная по температуре, облачная, особенно в центре. На юге территории температура будет ниже нормы на два градуса в начале недели, потом — на четыре градуса ниже нормы. В центре европейской России ситуация обратная: в начале недели температура на четыре градуса ниже нормы, а потом потеплеет немного и будет на два градуса ниже нормы, — сообщил он.

Синоптик добавил, что в регионах Черноземья, например, дневная температура будет ниже плюс 25 градусов, в Ростовской области — чуть выше 27-28 градусов тепла, передает ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал осеннюю погоду в Москве на следующей неделе. Он добавил, что рабочая неделя будет дождливой. Так, в понедельник, 18 июля, в столице ожидаются дожди с грозами.