Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик предупредил, что Европейскую часть РФ ожидает прохладная погода

Юлия Курганова
Общество
Синоптик предупредил, что Европейскую часть РФ ожидает прохладная погода
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рабочая неделя в центре и на юге европейской части РФ будет с температурой ниже нормы на два-четыре градуса. Кроме того, погода будет облачной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В течение рабочих дней на европейской территории России погода будет умеренная по температуре, облачная, особенно в центре. На юге территории температура будет ниже нормы на два градуса в начале недели, потом — на четыре градуса ниже нормы. В центре европейской России ситуация обратная: в начале недели температура на четыре градуса ниже нормы, а потом потеплеет немного и будет на два градуса ниже нормы, — сообщил он.

Синоптик добавил, что в регионах Черноземья, например, дневная температура будет ниже плюс 25 градусов, в Ростовской области — чуть выше 27-28 градусов тепла, передает ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал осеннюю погоду в Москве на следующей неделе. Он добавил, что рабочая неделя будет дождливой. Так, в понедельник, 18 июля, в столице ожидаются дожди с грозами.

Роман Вильфанд Россия Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Только попкорном зрителя не заманишь

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Реинкарнация фашизма

Михаил Гордин
Михаил Гордин

Люди — наше главное достояние

Иван Кудря
Иван Кудря

Отечественный футбол изменится

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Не партнеры, а враги

Все мнения
О проекте