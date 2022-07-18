Собянин: Строительство ледового дворца «Самбо-70» в Ясеневе завершится раньше намеченного срока

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Ясенево Карта всех событий

Строительство ледового дворца Этери Тутберидзе в столичном районе Ясенево должно завершиться раньше намеченного срока — в 2023 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

Во дворце площадью 20,7 тысячи квадратных метров будут размещены универсальная ледовая арена с трибуной на 500 мест, тренировочная ледовая арена, два тренажерных зала, 10 хореографических залов, тренировочный зал с покрытием из искусственного льда, зал акробатики и реабилитационный блок с зоной водных процедур. Там планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок спортсменов время комплекс будет открыт для всех желающих.

Концепция разработана совместно с мастером спорта СССР, тренером высшей категории, заслуженным тренером России Этери Тутберидзе.

Генеральный директор компании-подрядчика АНО «РСИО» Ильгиз Хайрутдинов доложил мэру, что начатое в мае этого года строительство идет опережающими темпами: на данный момент строители приступили к фасадным работам и внутренней отделке. Общая готовность объекта составляет 30 процентов.

— По плану у вас 2024 год. Надеюсь, вы завершите в 2023 году, — цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Также он дал поручение провести работы по благоустройству близлежащей территории.

До этого мэр открыл поликлинику в Ясеневе после реконструкции. По его словам, филиал поликлиники стал 55-м среди всех столичных учреждений, где провели комплексную реконструкцию. Всего в планах города провести ремонт еще в сотне больниц.