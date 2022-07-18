Вертолет Северо-Западного округа Росгвардии жестко приземлился в Ленинградской области

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Вертолет Ми-8, принадлежащий Росгвардии, совершил жесткую посадку под Гатчиной. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа ведомства.

— В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, — цитирует сообщение РБК.

Недавно журналистам стали известны подробности смерти биатлониста Игоря Малиновского, бывшего топ-менеджера сети «Эльдорадо» Зои Кайгородовой и директора по развитию цифрового канала Tele2 Сергея Колесняка при крушении вертолета Robinson на Камчатке.

Останки погибших после крушения воздушного судна растаскивали медведи.

Так, 17 июля стало известно, что вертолет Robinson, за штурвалом которого находился Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени.

Позже выяснилось, что в результате крушения вертолета на Камчатке все его пассажиры погибли.