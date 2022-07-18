Более 270 тысяч закупок состоялось на портале поставщиков за полгода

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В период с января по июнь текущего года на портале поставщиков состоялось более 270 тысяч закупок. Это самый высокий показатель за последние четыре года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В первом полугодии на портале поставщиков было проведено 271,9 тысячи закупок на 42 миллиарда рублей. Это наиболее высокий показатель за последние четыре года. С 1 августа вступит в силу постановление о повышении предельного размера закупок малого объема: с 600 тысяч рублей до пяти миллионов рублей на поставку товаров и до трех миллионов рублей — на выполнение работ и оказание услуг. Также недавно на ресурсе появился новый раздел — площадка товарной кооперации регионов, — сказал он.

Ефимов добавил, что портал регулярно обновляется и его функционал совершенствуется. В настоящее время специалисты занимаются внедрением торгового бота для автоматизации процесса участия в котировочных сессиях. Это поспособствует увеличению количества участников и заключенных контрактов, а также — уменьшению времени при совершении сделок.

Кроме того, в рамках импортозамещения они внедряют возможность предложения аналогов продукции, поставка которой затруднена, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что на сегодняшний день на портале собраны более 52 тысяч заказчиков из 39 регионов и около 270 тысяч поставщиков со всей страны.

14 июля председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что развитие возможностей столичного портала поставщиков помогает широкому кругу заказчиков и исполнителей.

Она также добавила, что по итогам первых шести месяцев объем поставок на столичном портале поставщиков вырос на 15 процентов. Такие результаты могут говорить о росте предпринимательской сферы города.