Эксперт оценил уровень сервиса на российских курортах

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россияне в среднем тратят на отпуск 35–37 тысяч рублей, что усложняет поиск высокого уровня сервиса. Чаще люди останавливаются в кемпингах, частном секторе и небольших отелях. Об этом рассказал руководитель комитета Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Эксперт отметил, что качество отдыха в стране сильно отличается в разных регионах. В разных субъектах России можно найти как высокий, так и низкий уровень сервиса.

— Средняя сумма, которую люди тратят на отдых, не превышает 35–37 тысяч рублей. Конечно, за такую цену говорить о высоком уровне сервиса и качестве не приходится. Большинство россиян отдыхают в кемпингах, частном секторе, небольших отелях, там, где сложно говорить о высоком уровне сервиса, — отметил Уманский в комментарии НСН.

Развитие конкуренции, по его словам, сможет повысить уровень сервиса. Он добавил, что высокий уровень предоставляемых услуг демонстрируют курорты Краснодарского края и Кавказских Минеральных Вод, Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Ранее аналитики сервиса по подбору вакансий SuperJob выяснили, что 48 процентов россиян оказались недовольны отпуском. Удовлетворенными после летнего отпуска остались 52 процента опрошенных россиян, передает ФАН.

Отмена коронавирусных ограничений, которые были введены с марта 2020 года при пересечении сухопутных и водных границ России, позволит наладить организованный туристический поток в страну и упростит процесс выезда из РФ с целью путешествий. Такое мнение высказал в беседе с «Вечерней Москвой» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.