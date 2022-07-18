H&M откроет магазины для проведения распродажи 1 августа

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Объявившая об уходе из России торговая сеть Hennes&Mauritz (H&M) начнет открывать свои магазины для проведения распродажи с 1 августа. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в пресс-службе компании.

— С 1 августа начнется постепенное временное открытие большинства наших магазинов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что магазины будут открыты в течение ограниченного периода времени. Предположительно, они вновь закроются, когда будет продана большая часть оставшихся товаров, передает РИА Новости.

О своем уходе с российского рынка торговая сеть объявила 18 июля. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон добавила, что решение принято в связи с текущими условиями в мире. По ее словам, из-за них продолжать деятельность в России будет затруднительно.

7 июля президент России Владимир Путин заявил, что уход с российского рынка ряда иностранных компаний оказался настоящим благом для экономики страны. По его словам, Россия теперь будет поддерживать здоровую внутреннюю конкуренцию, которая обеспечит цены и качество товаров должного уровня.