Проще, чем кажется: юрист рассказал, как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
Сюжет:Проще, чем кажется
Жители многоквартирных домов могут получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги в управляющей компании или МФЦ. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций столицы Константин Крохин.
В каком случае обращаться за перерасчетом?
Если в квитанции указаны неверные данные со счетчиков;
Если не учтены льготы.
Куда и как обращаться?
В свою управляющую организацию с предоставлением подтверждающих документов.
Управляющая компания обязана:
Объяснить, почему завышены тарифы;
Принять во внимание льготы или уменьшение количества проживающих в квартире.
Что делать, если человек не получил ответа от УК?
Обратиться в органы жилищного надзора, которые имеют право проверять правильность начисления жилищно-коммунальных услуг,
При предоставлении некачественных услуг необходимо:
Вызвать замерщика;
Требовать денежного перерасчета от поставщика.