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Проще, чем кажется: юрист рассказал, как сделать перерасчет за услуги ЖКХ

Полина Долганова

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Проще, чем кажется: юрист рассказал, как сделать перерасчет за услуги ЖКХ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Жители многоквартирных домов могут получить перерасчет за жилищно-коммунальные услуги в управляющей компании или МФЦ. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Союза жилищных организаций столицы Константин Крохин.

В каком случае обращаться за перерасчетом?

Если в квитанции указаны неверные данные со счетчиков;

Если не учтены льготы.

Куда и как обращаться?

В свою управляющую организацию с предоставлением подтверждающих документов.

Управляющая компания обязана:

Объяснить, почему завышены тарифы;

Принять во внимание льготы или уменьшение количества проживающих в квартире.

Что делать, если человек не получил ответа от УК?

Обратиться в органы жилищного надзора, которые имеют право проверять правильность начисления жилищно-коммунальных услуг,

При предоставлении некачественных услуг необходимо:

Вызвать замерщика;

Требовать денежного перерасчета от поставщика.

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