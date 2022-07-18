Мужчина до смерти избил своего приятеля в ходе пьяной ссоры

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Молостовых Карта всех событий

Мужчина до смерти избил своего 50-летнего знакомого в ходе пьяной потасовки. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в ночь с 14 на 15 июля в квартире жилого дома, расположенного по улице Молостовых, между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В какой-то момент мужчина потерял над собой контроль и до смерти избил своего 50-летнего приятеля.

Вскоре после этого злоумышленника задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Иванова добавила, что следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом Москвы об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Похожий случай произошел на юге Москвы. Там мужчина зарезал приятеля во время пьяной ссоры. Потеряв контроль, он нанес приятелю множественные колото-резаные ранения. От полученных травм собутыльник скончался на месте.