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В Москве открылась самая высокая выставка детских конструкторов в Европе

Виктория Филатова
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В Москве открылась самая высокая выставка детских конструкторов в Европе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва
Пресненская наб., 12, Москва Карта всех событий

На самой высокой смотровой площадке Европы PANORAMA360 открылась уникальная экспозиция коллекций детских конструкторов в Европе.

Организаторы уже подали заявку в Книгу рекордов Гинесса для подтверждения рекорда — выставка станет самой высокой в Европе благодаря расположению на высоте 89 этажа, а также познакомит москвичей и гостей столицы с уникальными постройками, выполненными из детских конструкторов. Экспозиция является уникальной коллекцией частного коллекционера и блогера Даниила Brick Star, также известным как Варлорд, с миллионом фанатов по всему миру! Среди экспонатов можно встретить модель Тадж-Махала, а также современных архитектурных шедевров.

Кроме того, посетители смогут подробно рассмотреть наиболее редкие и уникальные фигурки по известным сериям фильмов и книг и многое другое. Самых преданных поклонников ждёт встреча с владельцем коллекции и основателем уникального Музея детских конструкторов - одним из самых популярных блогеров в мире — Даниилом Brick Star. Выставка продлится до 31 июля.

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