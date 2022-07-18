Водителя с поддельными правами задержали на юго-западе Москвы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, проезд Карамзина Карта всех событий

Сотрудники столичного ГИБДД задержали молодого человека с поддельным правами на юго-западе Москвы. Об этом в понедельник, 18 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО.

По данным ведомства, во время патрулирования сотрудники ППС остановили автомобиль для проверки документов. В ходе проверки было выявлено, что водительские права являются фальшивыми. Водителем оказался 22-летний молодой человек, его остановили на проезде Карамзина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Также стало известно о задержании другого водителя с поддельными правами, пытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД. Так, 23-летнего мужчину остановили сотрудники дорожно-патрульной службы на Волгоградском проспекте. При проверке документов выяснилось, что предъявленные водительские права являются фальшивыми.