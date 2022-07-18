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Собянин предложил зафиксировать ставку для кредитов на инвестпроекты в промышленности

Евгений Белоусов
Город
Собянин предложил зафиксировать ставку для кредитов на инвестпроекты в промышленности
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил установить фиксированную ставку в три процента для кредитов на реализацию инвестпроектов в промышленности. Об этом мэр заявил в понедельник, 18 июля, заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

— Мне кажется, все-таки надо подумать над расширением практики по фиксированным ставкам к кредитам. Определить, например, под инвестиционные проекты в области промышленности, скажем, ну, под три процента, — заявил он.

По словам Собянина, в таком случае частные компании, которые решат взять кредит, будут уверены в конкретной зафиксированной ставке. Тогда будущие проекты будут реализованы с большей долей вероятности, передает слова мэра столицы ТАСС.

До этого Собянин принял решение освободить частные медицинские и образовательные организации от выплат за аренду городских объектов до получения лицензии на работу.

Уточняется, что данное решение было принято в связи с тем, что организациям зачастую отдают в аренду помещения, которые требуют ремонта.

Производитель изделий и материалов для сетей связи «Связьстройдеталь», имеющий с 2017 года статус промышленного комплекса, получил дополнительную льготу на два земельных участка, арендуемых у города.

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