Сын Александра Ширвиндта опроверг информацию о госпитализации отца

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Российский актер Александр Ширвиндт проходил плановое ежегодное обследование в больнице. Его состоянию ничего не угрожает. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил сын народного артиста РСФСР Михаил.

— Каждый год он проходит плановое обследование перед отпуском. Папа на это (информацию о госпитализации — прим. «ВМ») реагирует, он привык, что его перед отпуском всегда «хоронят», — цитирует слова Михаила ТАСС.

Ширвиндта старшего, по словам сына, предположительно выпишут в день рождения, 19 июля. Для него важно попасть на запланированную рыбалку.

СМИ сообщали, что 87-летнего Ширвиндта доставили в больницу с диагнозом стенокардия.

Заявляли, что народному артисту стало плохо в загородном доме в поселке НИЛ под Истрой. Врачи скорой помощи застали Ширвиндта задыхающимся. Медики диагностировали нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы.

Недавно специалист Ольга Бокерия рассказала, что нужно делать при резком понижении артериального давления — гипотонии.

Низким артериальным давлением считают показания ниже 90/60 миллиметров ртутного столба. Если оно начало падать, то в первую очередь важно лечь, чтобы не потерять сознание и не травмироваться.