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Представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова заявила, что Лондон политизирует смерть британского наемника в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом стало известно в понедельник, 18 июля.

— Рассуждения политиков типа Элизабет Трасс о непризнании народных республик — это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлично британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах, — отметила Захарова.

В опубликованном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопрос СМИ относительно смерти в ДНР британского наемника сказано, что теперь власти Англии пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и получения преимуществ в борьбе за пост лидера Консервативной партии Великобритании.

До этого британский наемник Пол Ури скончался из-за болезней и стресса в плену в ДНР.

Известно, что, несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления, со стороны ДНР Ури была оказана вся необходимая медицинская помощь. Тем не менее 10 июля наемник скончался.