Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД РФ: Лондон политизирует смерть британского наемника в ДНР

Антон Махов
В мире
МИД РФ: Лондон политизирует смерть британского наемника в ДНР
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Представитель Министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова заявила, что Лондон политизирует смерть британского наемника в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом стало известно в понедельник, 18 июля.

— Рассуждения политиков типа Элизабет Трасс о непризнании народных республик — это не более чем отговорки, показывающие, насколько безразлично британскому правительству судьба своих соотечественников, которых оно без зазрения совести использует в собственных интересах, — отметила Захарова.

В опубликованном на сайте МИД РФ ответе Захаровой на вопрос СМИ относительно смерти в ДНР британского наемника сказано, что теперь власти Англии пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и получения преимуществ в борьбе за пост лидера Консервативной партии Великобритании.

До этого британский наемник Пол Ури скончался из-за болезней и стресса в плену в ДНР.

Известно, что, несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления, со стороны ДНР Ури была оказана вся необходимая медицинская помощь. Тем не менее 10 июля наемник скончался.

Англия Мария Захарова ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Ковид закончился, забудьте

Сергей Правосудов
Сергей Правосудов

Санкции ударили по Европе

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Дутый символ цивилизации

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Наблюдается пауза на перепутье

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Опасное любопытство

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Там тяжело работать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда лень лениться

Все мнения
О проекте