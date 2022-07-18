Сергей Собянин рассказал о работе отряда добровольцев «СпаcРезерв»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Отряд добровольцев «СпаcРезерв», который помогает столичным спасателям на пожарах, в поисковых операциях и при ликвидации различных происшествий, был создан 15 лет назад. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 18 июля.

— Историю отряда можно вести с 1995 года. Тогда жители Чертанова из-за пожара надолго остались без связи. На помощь пришли радиолюбители. Они дежурили в людных местах и круглосуточно передавали экстренные вызовы в Московскую службу спасения, — рассказал он.

После этого часть радиолюбителей вошла в состав первого отряда резервистов и прошла специальную подготовку, получив квалификацию «спасатель» и организовав добровольный экипаж. В настоящее время в «СпаcРезерве» состоит из почти 300 людей различных профессий — менеджеры, бухгалтеры, водители, официанты, айтишники. При этом более половины стали аттестованными спасателями и пожарными, уточнил мэр города в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Москве все большую популярность у старшего поколения набирает волонтерство. Так, специально для добровольцев старше 55 лет «Мосволонтер» организовал проект «Серебряная поляна». В его рамках москвичи могут принять участие в различных мастер-классах и спортивных мероприятиях.