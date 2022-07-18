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Полицейские нашли у москвича более 2,5 килограмма мефедрона

Евгений Белоусов
Происшествия
Полицейские нашли у москвича более 2,5 килограмма мефедрона
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве
Россия, Москва, Свободный проспект Карта всех событий

Московские полицейские задержали молодого мужчину по подозрению в сбыте наркотиков на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 18 июля, сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным ведомства, 22-летний мужчина был задержан на Свободном проспекте. При обыске полицейские нашли у него 10 больших свертков с наркотическим веществом. Как было установлено, это в свертках оказался мефедрон. Общая масса обнаруженных наркотиков превышала 2.5 килограмма.

Проведя обыск по месту жительства задержанного, сотрудники правоохранительных органов обнаружили весы, изоленту и фасовочные пакеты. Предполагается, что задержанный приобрел у неизвестного лица крупную партию наркотиков и собирался торговать ими.

В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков в особо крупном размере». Сам фигурант дела был заключен под стражу, передает «МВД Медиа».

Неделей ранее в Тверском районе столицы полицейские задержали 28-летнего подозреваемого в хранении наркотического средства — марихуаны. По данным ведомства, в полицию обратились жители коммунальной квартиры на улице Малой Дмитровке. Они пожаловались на соседа, который по ночам громко слушал музыку.

Прибывшие на место правоохранители провели с гражданином профилактическую беседу и осмотрели его комнату. Там сотрудники полиции обнаружили пакет с веществом растительного происхождения. Позже проведенная экспертиза показала, что изъятое является марихуаной общим весом около 140 граммов.

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