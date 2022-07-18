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Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут

Евгений Белоусов
Общество
Первая ракетка России Дарья Касаткина совершила каминг-аут
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Первая ракетка России, теннисистка, Дарья Касаткина призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

— Вот эта вот фраза: «Хочешь быть геем». Хочешь — не хочешь, стал — не стал. Ну что это за бред. Реально, нет ничего проще, мне кажется, в мире, чем быть натуралом. Если есть выбор, кто выберет быть геем? Усложнять себе жизнь. Серьезно? — призналась теннисистка в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко.

Касаткиной 25 лет. Она является первой ракеткой России и занимает 12-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты.

В конце мая Касаткина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв американку Шелби Роджерс со счетом 6:3; 6:2. После матча она рассказала о своей форме и настрое на следующий матч.

11 июля российская экс-теннисистка Мария Шарапова намекнула своим подписчикам, что родила первенца от миллионера Александра Гилкса. Соответствующая запись появилась в личном блоге 35-летней спортсменки. Шарапова написала в статусе в одной из социальных сетей слово «мама».

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