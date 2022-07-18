Собянин рассказал о научно-технологическом развитии Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва работает по целому ряду направлений в области научно-технологического развития. Об этом в понедельник, 18 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

— В этом году мы закончим строительство первого крупного корпуса «Ломоносов» мощностью 65 тысяч квадратных метров. Параллельно активно заключаются договоры с будущими резидентами. МГУ строит еще два корпуса, — заявил он.

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Москва совместно с правительством РФ реализует большую программу обновления кампуса МГТУ им. Баумана, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого мэр рассказал о благоустройстве в одном из самых больших и зеленых районов столицы — Ясеневе.

Глава города сообщил, что в прошлые годы здесь были приведены в порядок несколько общественных пространств. Например, зона для отдыха и занятий спортом на улице Рокотова и парк 30-летия района Ясенево. Кроме того, были благоустроены дворы и школьные территории, в том числе кварталы между Новоясеневским проспектом, улицами Голубинской и Тарусской.