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МИД РФ: Microsoft лишает Украину цифровой самостоятельности

Евгений Белоусов
В мире
МИД РФ: Microsoft лишает Украину цифровой самостоятельности
Фото: depositphotos

Microsoft исполняет заказ Пентагона и спецслужб по взятию под полный контроль всей информационной инфраструктуры Украины. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

— «Режим Зеленского» дал американской компании доступ ко всем устройствам связи в стране. Предоставил ей инструменты для слежки, провокаций, осуществления компьютерных атак «под чужим флагом», — заявил он.

К примеру, отметил замглавы МИД, центр анализа угроз Microsoft, прикрываясь обещаниями помочь в укреплении безопасности, убедил украинские органы власти предоставить удаленный доступ к их сетям.

Сыромолотов предположил, что «ИТ-армия Украины», которая продолжает хвалиться взломами серверов в России, — тоже дело рук Microsoft, говорится в сообщении.

23 июня американская технологическая компания Microsoft начала сокращать свой бизнес в России. Тогда в корпорации заявили, что окажут поддержку российским сотрудникам.

Руководитель аналитического агентства Content-Review Сергей Половников в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что уход с российского рынка американских компаний IBM и Cisco не приведет к коллапсу, так как в стране есть свои производители серверного и сетевого оборудования.

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