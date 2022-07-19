«Тикаем, пацаны!»: Кадыров назвал «боевой клич» бегущих бойцов ВСУ

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У бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые стали все чаще сбегать с поля боя, появился новый «боевой клич». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

— «Тикаем, пацаны!» — такой клич стал широко распространяться среди представителей бандеровцев, нациков и шайтанов, которые пытаются противостоять российским военнослужащим на территории Донбасса, — написал он в Telegram-канале в понедельник, 18 июля.

Кадыров рассказал, что украинские военные, пускаясь в бегство, оставляют много трофеев в виде оружия и боеприпасов и хорошо укрепленные позиции.

Он отметил, что тем, кому удалось сбежать, останутся живыми до следующего боя.

— А кто не успел, тому наши мужественные воины выписывают билет в один конец, не отходя от кассы, к их бандеровскому вдохновителю, — заявил глава Чечни.

Кадыров пообещал, что чеченские бойцы настигнут каждого, кто причастен к преступлениям в ДНР и ЛНР.

Кадыров заявил, что батальоны «Ахмат» полностью укомплектованы бойцами. Он отметил, что решение о создании подразделений было принято Министерством обороны РФ.