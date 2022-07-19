Трубопровод со спиртом обнаружили на границе Украины и Молдавии
Трубопровод со спиртом нашли пограничники на приднестровском участке молдавско-украинской границы. Об этом сообщила в понедельник, 18 июля, государственная пограничная служба Украины.
— Трубопровод с характерным запахом спирта был найден по оперативной информации сотрудников ГПСУ. Триста метров полиэтиленовой трубы простирались от линии госграницы под землей в направлении частного дома 32-летнего гражданина Украины, — сказано в сообщении ведомства.
По предварительным данным, трубопровод использовался для незаконного перемещения спирта на Украину из приднестровского сегмента молдавско-украинской границы.
При обысках пограничники нашли емкости с характерным запахом спирта и часть свернутой полиэтиленовой трубы.
В настоящее время ведутся следственные действия, трубопровод в скором времени демонтируют, сообщает ТАСС.
В отношении украинца завели два уголовных дела по статьям о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и об умышленном введении в обращение опасной продукции.