Горожанам рассказали, как устроен Московский кабельный завод

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Завод группы компаний «Москабельмет» занимается производством продукции, которая по качеству не уступает импортным аналогам. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Московские производители кабельно-проводниковой продукции стабильно наращивают объемы выпуска. Разработки столичных промышленников используются практически во всех отраслях экономики, например при строительстве новых линий Московского метрополитена и реконструкции автомобильных дорог, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предприятие производит широкий ассортимент продукции для передачи электроэнергии. Разработки «Москабельмета» применяются в электротехнической промышленности.

В прошлом году там выпустили 27 тысяч километров силового и оптического кабеля. Заместитель директора по технологии и развитию завода «Москабельмет» Дмитрий Соломатин отметил, что предприятие занимается изготовлением кабеля полного цикла.

Продукция проходит весь путь от медных катодов до готового изделия. Это позволяет отказаться от закупки готовых полуфабрикатов и организовать производство на одной территории, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 июля Ефимов сообщил, что в Москве за первые пять месяцев этого года объем производства электрического оборудования вырос более чем на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По его словам, производители за указанный промежуток времени нарастили объем поставленных товаров на 15,7 процента — до 39,5 миллиарда рублей.