Собянин рассказал о развитии районов Люблино и Марьино

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Люблино Карта всех событий

Благодаря программе «Мой район» столичные районы Люблино и Марьино получили свой узнаваемый облик. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 19 июля.

По его словам, благодаря программе столица становится такой, какой ее хотят видеть люди. «Мой район» формирует современное городское пространство, начиная со двора, бережно сохраняя при этом уникальные особенности и привычную для района городскую среду.

— Два района-соседа на юго-востоке Москвы. Люблино — бывший город, вошедший в черту Москвы больше 60 лет назад. И Марьино, построенное с нуля в 90-е годы и ставшее самым большим районом Москвы. Разная история, разная застройка, разные традиции. Но в то же время — множество общих проблем, которые мы решаем последние годы, — сказал он.

Главной проблемой Марьино и Люблино была экология. На нее оказывала сильное влияние близость Курьяновских очистных сооружений и Московского НПЗ. В рамках благоустройства территорий специалисты устранили неприятные запахи, демонтировали старые открытые очистные сооружения завода, удалили загрязнения из заводских стоков и многое другое.

Кроме того, жители районов Марьино и Люблино обеспечены развитой транспортной инфраструктурой: несколько станций метро, МЦД-2 и многое другое. Уже в начале следующего года откроется юго-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ).

Накануне Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в одном из самых больших и зеленых районов столицы — Ясеневе. Там проживают порядка 180 тысяч москвичей.