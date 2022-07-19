Россияне могут получить надбавку к пенсии с 1 августа

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Пенсионный фонд России (ПФР) проиндексирует пенсии работающим пенсионерам с неучтенными пенсионными баллами на счету, а также ряду категорий пожилых россиян с 1 августа. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

Так, помимо работающих пенсионеров, на прибавку могут претендовать военные пенсионеры, инвалиды первой группы и пожилые люди, которым исполнилось 80 лет. При этом индексация не затронет граждан, которые получают социальную и государственную пенсию — для них действуют фиксированные выплаты.

Индексация ПФР будет автоматической, никаких заявлений подавать не нужно.

По словам партнера аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, работающие пенсионеры смогут получить надбавку в том случае, если они закончили свою трудовую деятельность в прошлом году.

— При этом сам размер прибавки не фиксирован в законе, а зависит от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но есть и верхняя планка, ограничивающая прибавку — доначислят не более трех пенсионных баллов, — заявила Косарева.

Всего надбавку к пенсии получат 7,3 миллиона пенсионеров, пишут «Известия».

До этого доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что некоторым категориям российских пенсионеров положена надбавка к выплатам в размере 25 процентов.