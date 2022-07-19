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Школа тенниса открылась на территории центра «Сколково»

Елена Самойлова
Город
Школа тенниса открылась на территории центра «Сколково»
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Инновационный центр Сколково, Большой бульвар, 44 Карта всех событий

В Можайском районе на территории инновационного центра «Сколково» ввели в эксплуатацию школу тенниса. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 июля.

Двухэтажное здание площадью 5,3 тысячи квадратных метров располагается по адресу Большой бульвар, дом 44.

— На первом этаже здания школы разместились зона ресепшена, крытые теннисные корты, спортивный зал функциональной подготовки и восстановительных программ, раздевалки для детей и взрослых, галерея теннисной славы, специализированный теннисный магазин и кафе, — рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, на втором этаже находятся зона активного отдыха, раздевалки с дизайнерским интерьером, спа-салон и летние террасы, откуда открывается вид на два центральных грунтовых корта. Еще три корта с грунтовым покрытием установлены на благоустроенной территории. Кроме того, гости смогут посетить четыре крытых корта с покрытием deco turf (hard) и пять открытых кортов с покрытием clay, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

13 июля сообщалось, что на месте снесенного спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте планируется построить новый спортивный объект.

Сергей Левкин Сколково Теннис
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