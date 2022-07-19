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Прием заявок на участие в технологическом конкурсе Auto Tech 2022 стартовал в столице

Александр Афонин
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Прием заявок на участие в технологическом конкурсе Auto Tech 2022 стартовал в столице
Фото: Pexels

Московский инновационный кластер и российский производитель транспорта «Группа ГАЗ» открыли прием заявок на участие в технологическом конкурсе Auto Tech 2022. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Мы планируем поддержать проекты, ориентированные на отечественный рынок сбыта с потенциалом к импортозамещению. Это могут быть и различные компоненты автомобиля, и решения для оптимизации производственных процессов на предприятиях, и даже системы контроля состояния здоровья водителя, — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он добавил, что принять участие в конкурсе могут стартапы, которые имеют готовый продукт или прототип, а также студенческие команды. Подать заявку можно до 14 августа. Для этого следует перейти на платформу i.moscow и заполнить анкету, указав детали и преимущества проекта, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 июля стало известно, что прием заявок на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) завершился. Финальный список допущенных к участию в конкурсе НКО будет опубликован 26 июля.

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