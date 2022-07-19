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Стали известны подробности смертельного ДТП на 22-м километре МКАД

Александр Афонин
Происшествия
Стали известны подробности смертельного ДТП на 22-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 22-й километр Карта всех событий

На 22-м километре внутренней стороны московской кольцевой автодороги (МКАД) произошло столкновение четырех автомобилей, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы.

По данным ведомства, примерно в 5:20 утра во второй полосе из-за неисправности остановился автомобиль «ГАЗель». Для оказания помощи к нему подъехала машина марки «Мазда». Следом за ними ехал автомобиль такси «Киа», который совершил наезд на «ГАЗель».

В результате столкновения «Киа» загорелась. Пассажиры такси и водитель успели покинуть автомобиль. В это же время водитель «ГАЗели» пытался избежать наезда со стороны такси и отпрыгнул на соседнюю полосу. Там он был сбит автомобилем «Форд».

Водитель грузового автомобиля скончался от полученных травм. Пассажиры такси получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водители автомобилей «Форд» и «Мазда» не пострадали, передает Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

14 июля сообщалось, что на внешней стороне Московской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Машины столкнулись перед пересечением магистрали с Каширским шоссе.

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