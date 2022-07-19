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Пять домов строят и проектируют по реновации в Зеленограде

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Пять домов строят и проектируют по реновации в Зеленограде
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект Карта всех событий

В Зеленограде на стадии проектирования и строительства находятся пять домов по программе реновации. Об этом во вторник, 19 июля, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— Строительство трех домов уже началось, еще по двум ведется разработка проектной документации, — сказал он.

Всего же в округе ввели в эксплуатацию два дома на Георгиевском проспекте и один на Солнечной аллее. Квартиры в новостройках получили около 780 москвичей из пяти старых домов. Из них четыре постройки уже демонтировали, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 июля сообщалось, что в районе Северное Измайлово стартовало строительство новостройки по программе реновации. Так, в здании планируется 841 квартира: 145 однокомнатная, 564 двухкомнатные и 132 трехкомнатные.

Накануне стало известно, что в районе Царицыно построят два жилых корпуса по реновации. В квартирах будет от одной до трех комнат, включая помещения, оборудованные для маломобильных жильцов. Вся необходимая документация уже утверждена.

Строительство Зеленоград Реновация
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