Более 26 миллионов человек посетили подмосковные парки в 2022 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 26 миллионов человек посетили подмосковные парки за первые шесть месяцев 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства благоустройства.

Показатели превысили прошлогодние на пятнадцать процентов.

В число самых популярных парков региона вошли «Елочки» в Домодедово, «Пехорка» в Балашихе, «Сестрорецкий» в Клину, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего на территории Московской области расположено более 180 парковых зон. В рамках реализации программы «Парки Подмосковья» в них создают или реконструируют функциональные зоны, устанавливают новые детские и спортивные площадки.

В парках региона проводят различные развлекательные мероприятия. Так, в домодедовском парке «Елочки» 23 июля отметят праздник Нептуна. Гостей ждут музыка, морские зоны и пенная вечеринка, а также мастер-классы по танцам, передает РИАМО.

С начала акции более четырех тысяч человек проверили свое здоровье в подмосковных парках, из них почти 700 человек — в минувшие выходные.