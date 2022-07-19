Жители восьми домов в Восточном районе переедут в новостройку по реновации до конца года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

улица 9 Мая, дом 28, корпус 1 Карта всех событий

До конца года более 800 жителей Восточного района Москвы начнут переезд в первую новостройку, построенную там по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Новостройка находится по адресу: улица 9 Мая, дом 28, корпус 1.

— Благодаря высоким темпам строительства в Восточном районе жители восьми домов, включенных во второй этап реализации программы реновации, начнут переезд в новые, современные квартиры уже в этом году. Для них в июне введен в эксплуатацию жилой пятисекционный дом, — сказал глава Департамента.

Левкин отметил, что в новостройке предусмотрены три двухкомнатные квартиры, полностью приспособленные для нужд маломобильных групп населения. Кроме того, подъезды, вестибюль дома и вся прилегающая территория тоже адаптированы для них, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Левкин рассказывал о том, что в Зеленограде на стадии проектирования и строительства находятся пять домов по реновации.

В свою очередь заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев поделился, что с начала текущего года жители 100 домов приступили к переезду в новое жилье в рамках программы.