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ФОК площадью более 7,5 тысячи квадратных метров построят в Алексеевском районе столицы

Александр Афонин
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ФОК площадью более 7,5 тысячи квадратных метров построят в Алексеевском районе столицы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Алексеевский район Карта всех событий

На улице Павла Корчагина на месте нежилого здания специалисты возведут физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом во вторник, 19 июля, сообщили в пресс-службе комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении земельного участка по адресу ул. Павла Корчагина, земельный участок 7/1, (СВАО), для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова добавила, что площадь участка под строительство составит 0,77 гектара. Он будет предоставлен инвестору под строительство ФОК сроком на пять лет. Общая площадь объекта может составить 7554 квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что ФОК с бассейном построят в районе Зябликово на юге Москвы. Здание расположено на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда.

Строительство ФОК Алексеевский район
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