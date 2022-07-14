ФОК с бассейном построят в районе Зябликово на юге Москвы

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Россия, Москва, Шипиловская улица Карта всех событий

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Зябликово на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 14 июля.

Здание расположено на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса планируется в конце 2023 года. В настоящее время на площадке проводятся подготовительные работы, отмечается на официальном сайте мэра.

Площадь нового комплекса составит более четырех тысяч квадратных метров. В четырехэтажном здании разместятся два бассейна: один для взрослых и другой, поменьше, для обучения детей плаванию. Кроме того, в ФОК будут расположены тренажерный зал, буфет для посетителей, медицинский блок, служебно-бытовые и административные помещения для персонала.

11 июля заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Зеленограде завершается строительство еще одного ФОК с бассейном и футбольным полем.