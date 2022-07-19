Бывший футболист Махач Гаджиев задержан в Москве по делу о мошенничестве

Фото: РИА Новости

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

В столице задержали бывшего футболиста Махача Гаджиева. Об этом стало известно во вторник, 19 июля.

34-летний спортсмен находился в федеральном розыске по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции задержали его на Тверской улице.

Гаджиев ранее уже был судим. В 2017 году его приговорили к двум годам условно за незаконное получение зарплаты в милиции. По данным следствия, в тот момент игрок имел действующий контракт с футбольным клубом «Анжи», однако решил параллельно устроиться в МВД Дагестана сотрудником ППСМ. Информацию о наличии контракта с махачкалинским клубом он скрыл, сообщает Telegram-канал SHOT.

За свою футбольную карьеру Гаджиев успел поиграть за «Крылья Советов», «Сатурн», «Рубин», «Анжи», «Таврию» и «Амкар».

Также стало известно об аресте директора научного центра высоких технологий создания вооружения, военной и специальной техники ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» Андрея Грудзинского по подозрению в мошенничестве. Он обвиняется в отмывании денег, приобретенных преступным путем. Так, директор НЦ помещен под стражу до 22 августа 2022 года.