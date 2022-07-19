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Ракова: Служба занятости с начала года помогла более 55 тысячам москвичей найти работу

Александр Афонин
Город
Ракова: Служба занятости с начала года помогла более 55 тысячам москвичей найти работу
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице с начала этого года при поддержке службы занятости населения было трудоустроено более 55 тысяч горожан. Об этом во вторник, 19 июля, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Трудоустройство на рынке труда идет активно. Крупные российские компании используют момент и усиливают свои команды профессиональными менеджерами и высококвалифицированными линейными кадрами из западных компаний, — сказала она.

Заммэра добавила, что на данный момент статистические показатели рынка труда не подверглись изменению. В городе уровень безработицы остается на отметке 0,45 процента. Кроме того, сократилось количество официально зарегистрированных безработных. В настоящее время показатель составляет порядка 33 тысячи человек, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что специалисты столичной службы занятости населения за 2,5 года помогли трудоустроиться 30 тысячам женщин с детьми до семи лет. Специалисты при подборе вакансии рассматривают не только уровень образования, квалификацию и так далее, но и личные предпочтения соискателей.

Трудоустройство Анастасия Ракова Москва
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